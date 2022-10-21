U23世界盃棒球賽今天進行超級循環賽第2天賽程，中華隊今天在複賽第2戰碰上墨西哥隊，推出下勾投手陳宇宏先發，打線上也做出調整，陳聖平板凳待命，二壘防區交給「台灣隊長」李亦崴，楊竣翔則移防一壘。

中華隊從預賽首戰起，每一場打線都有微調，總教練謝承勳表示，希望能夠找出最順暢的得分順序，原本教練團期望陳聖平在攻擊端能夠發揮，但近期有些小低潮，今天先在板凳待命，若有得分機會仍有可能上場代打。

顏國晉昨天挨球吻，今天賽前打擊練習時教練團也有再次確認狀態，謝承勳說：「他說手還OK，今天就還是把他排上去，本來也是擔心他的手，如果他也不行打的話我們就只剩2個外野手。」

這幾場打下來陳聖平打擊端沒有太大表現，他認為可能是在攻擊節奏沒有調整好。沒能幫助球隊他也十分自責，好在有好友羅暐捷在一旁鼓勵，「原本是我鼓勵他，現在換他鼓勵我，他在旁邊看看出我可能太想表現，有點太急，叫我放輕鬆一點。」

陳聖平坦言，雖然在台灣出賽會有較大的壓力，但自己仍十分享受能在台灣打球的時候，他也會不時與自己信心喊話，希望能夠盡快調整好為球隊建功。

中華隊先發打線

第1棒 曾宸佐（中外野手）

第2棒 王騰玉（三壘手）

第3棒 李亦崴（二壘手）

第4棒 曾頌恩（右外野手）

第5棒 楊竣翔（一壘手）

第6棒 紀慶然（指定打擊）

第7棒 林岳谷（游擊手）

第8棒 張翔（捕手）

第9棒 顏國晉（左外野手）

先發投手 陳宇宏