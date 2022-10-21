通常參加喪禮時，總是會被告誡要「哀矜勿喜」，不過美國一名81歲的奶奶卻在自己的喪禮上，送出了一個親手製作的小物，讓大家忍不笑到肚子痛，不僅緩和了現場悲傷的情緒，更讓眾人接收到奶奶的正能量。而奶奶的孫女也分享了手作小物的照片，獲得超過70萬網友讚賞。

綜合外媒報導，美國德州一名21歲的女大生葛瑞西佩里曼（Gracie Perryman）表示，81歲的奶奶不敵癌症病魔逝世，18日親友們齊聚一堂，為奶奶舉辦葬禮哀悼，沒想到所有人都收到奶奶親手製作的禮物。

從葛瑞西在推特上分享的照片可見，奶奶用厚牛皮紙製作卡片，其中還貼著一張自己的照片，誇張地吐出舌頭扮鬼臉，兩手高舉比出中指，一旁寫著「讓我們保持聯絡吧」，卡片下方貼心地附上了仿造的「通靈盤」，葛瑞西表示，打開卡片時，在場的3、40位親友全都傻眼，但下一秒就忍不住笑到肚子痛。葛瑞西說，「我們知道這個通靈版只是一張紙，雖然曾試著讓它動起來，但真的無法成功」。

「沒有人會不喜歡她。」葛瑞西表示，幽默的奶奶有一顆慈愛的心，總能帶給身旁的人正能量，而奶奶生前最愛和子孫們一起做手工藝品以及為節慶布置，因此收到她的卡片毫不意外，但沒想到會是這麼感人的內容。而葛瑞思在推特分享奶奶的卡片後，也吸引超過70萬網友按讚朝聖。