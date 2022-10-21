雲林縣府推動的北港糖廠市地重畫案，21日動土，縣長張麗善（左二）十分感動該案將可帶動大北港地區產業發展。（周麗蘭攝）

閒置的北港糖廠經市地重畫後，將有低密度住宅社區、糖業風貌產業園區，將帶動北港、水林一代的發展契機，今（21日）動土現場有數百名民眾到場。（周麗蘭攝）

北港糖廠自2004年停止生產製糖，廠區長期閒置，北港朝天宮附近長期集中發展下，形成市區發展上的壓力，雲林縣長張麗善積極推動北港糖廠市地重畫案，把糖廠附近20公頃土地一起開發，完成後將有低密度住宅社區、糖業風貌產業園區，成為北港、水林一帶發展的新契機。

縣府地政處指出，北港鎮為是國內宗教信仰重鎮，長期以來以北港朝天宮為發展中心，但長期過度集中發展下，建築老舊且空間愈來愈壅擠，也缺乏公共設施。

縣長張麗善表示，北港糖廠2004年已停止生產，閒置廠區對北港空間發展產生阻隔，考量舒緩北港鎮市區的成長壓力，並改善糖廠閒置土地，縣府團隊推動以市地重畫方式進行整體規畫。

計畫區總面積約20.9公頃，土地重畫後可無償取得7.42公頃公共設施用地，及13.55公頃之住宅區建築用地、糖業風貌產業專用區，原閒置場域轉化為北港地區觀光旅遊新亮點。

張麗善說，計畫區內將闢建18米寬園道，完工後華南路可直通文仁路及媽祖大橋，快速聯絡水林鄉、口湖鄉、嘉義六腳鄉、朴子市等，期望藉此讓香客轉遊客，為大北港地區帶來觀光旅遊人潮，提升商業價值與促進地方發展。

北港糖廠市地重畫案21日動土，數百名民眾到場見證。張麗善強調，大北港地區這幾年因人口流失嚴重，想找回年輕人一定要增加就業機會，縣府團隊一步一腳印針對大北港地區做完善規畫，尤其糖廠市地重畫走了多年終於動土，她很感動。

她表示，縣府用心為大北港地區擘畫嶄新的氣象與契機，現在也已正式函文營建署爭取「北港特一號道路二期新闢工程計畫」。