第57屆金鐘獎頒獎典禮今(21)日晚於國父紀念館盛大舉行，於晚上17:00準時登場，其中，以《型男大主廚》入圍綜藝節目主持人獎的卓文宣、詹姆士、吳秉承一同踏上紅毯，他們是否能睽違11年再度摘金，令人相當期待。

在紅毯上，兩名西裝筆挺的男士攜手卓文宣一同走過紅毯，卓文宣身穿白色禮服，一身白紗，相當漂亮。此外，在胸口處布料微微敞開，兩團渾圓的傲人美胸依稀可以瞧見，右手上的戒指以及掛在雙耳上的耳墜，更令卓文宣增添女神的魅力。

《型男大主廚》三人一同走紅毯。（圖／陳俊吉攝）

此外，在採訪環節中，焦凡凡還笑著表示自己最怕的食物是鹹稀飯，而卓文宣在節目的懲罰環節中需吃下各種恐怖食物，是否有讓她印象深刻的食物。卓文宣笑回「能在節目中吃到平常不會吃到的食物，是一種非常有趣的挑戰，能夠讓她越挫越勇。」看來被製作單位訓練的非常成功，反而愛上各種新奇食物的挑戰了。

另外，詹姆士被問到目前有了外景主持人、還參與了舞台劇演出，若是之後被邀請參演戲劇、電影。他會想挑戰何種除了廚師以外的拿刀角色，他神回想當卓文宣的造型師，認為剪刀也是刀，巧妙躲過差點成為黑道的坑。此外，吳秉承從廚師轉型成主持人，熟男魅力帥翻一票觀眾，走在路上、菜市場都會被人認出，還被卓文宣笑虧成了「師奶殺手」。