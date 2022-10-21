台北市選委會今（21）日辦理候選人號次抽籤，陳時中入場時發生被嗆聲的插曲，一位市議員候選人、陽明交通大學牙醫系教授林元敏高喊「反對附帶決議、反對醫師法修法附帶決議、反對醫師法修法附帶決議！」林元敏表示，「我二十幾年民進黨死忠的，我今年都不會投他，陳時中在牙醫界，尤其是年輕人這一塊，已經沒什麼票了。」

年底九合一選舉，台北市長部分共有12人登記參選，今（21）日辦理抽籤，陳時中入場時發生被嗆聲的插曲，一位市議員候選人、陽明交通大學牙醫系教授林元敏高喊「反對附帶決議、反對醫師法修法附帶決議、反對醫師法修法附帶決議！」

什麼是「醫師法修法附帶決議」？根據《周刊王CTWANT》報導，這次以無黨籍身分參選台北市大安文山區市議員的陽明交通大學牙醫系教授林元敏指出，醫師法在今年5月修法，陳時中還是衛福部長，民進黨立委賴惠員等人提案附帶決議，凡是今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等國牙醫系入學許可者，返台可以不用接受學歷甄試。估計未來6年內湧入近2000名未經把關的所謂「波波牙醫」爭議，引發關注。

林元敏於9月時受訪也強調，目前有400個正在排隊等實習的「波波」（波蘭畢業的牙醫系學生），還有2000個「波波」在國外等著要回來，但台灣的實習能量光要滿足國內牙醫學生已吃緊，遑論代訓「波波」實習生。

林元敏說，「波波」只要面試付完錢就可以入學，不論能力如何。一個學生在波蘭念5年的牙醫要1000萬，將來他們拿到牙醫執照是不是要想辦法回本？《醫師法》透過附帶決議的方式，希望能解決實習排隊問題，這將會「動搖國本」。

《周刊王CTWANT》報導引述林元敏的說法，「我二十幾年民進黨死忠的，我今年都不會投他，陳時中在牙醫界，尤其是年輕人這一塊，已經沒什麼票了。」