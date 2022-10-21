東勢區埤豐橋將改建，21日舉行開工典禮，市長盧秀燕出席主持。（陳淑娥攝）

台中市東勢區埤豐橋於921大地震時橋梁南端受損、橋下河道刷深，雖經過幾次橋墩基礎補強仍有安全疑慮，多年來因經費龐大，遲遲無法改建，市府編列預算，總經費約10億元，21日舉行開工典禮。市長盧秀燕指出，預計2025年6月完工，屆時可提供山城居民更安全的通行橋梁。

連接東勢、石岡、豐原區的「東勢區埤豐橋改建工程」今日下午動工，包括市長盧秀燕、立委江啟臣、市議員張瀞分、冉齡軒、陳本添、謝志忠、建設局長陳大田、市府客委會主委江俊龍等均出席。

盧秀燕指出，埤豐橋於921大地震時橋梁南端受損、橋下河道刷深，雖經過幾次橋墩基礎補強，還是有安全疑慮，多年來囿於經費龐大，遲遲無法改建，她上任後下定決心編列預算進行改建工程，未來將增加2側人行道，讓人車分道，提供行人友善空間。

盧秀燕提到，「東勢豐原生活圈快速道路」自2014年8月動工後，因環評爭議工程停擺，她上任後決心重啟推動，凝聚地方共識後，不到2年時間通過環評、微調路線從拆遷百戶到只需拆遷2戶，歷經6次招標終於發包成功。總工程經費高達130億元，預計10月30日舉辦開工典禮，最快將於2026年完工通車。

建設局指出，改建新橋將以脊背橋形式重現，採用大跨距設計跨越車籠埔斷層，並加大支承座來防止斷層錯動造成橋梁墜落，全面提升橋梁安全性；此外，也在橋塔頂端融入地方農產元素、設置吊索及橋塔投光燈等，形塑地方自明性與亮點工程，完工後除串聯東勢、豐原及石岡等區域，未來也可整合后豐鐵馬道、石岡水壩、921地震園區等周邊景點，連結遊憩區域，提升當地觀光人潮。

埤豐橋改建工程總工程費用達10億元，今年8月完成工程發包、今日開工，預計2025年6月完工，改建橋梁全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，完工後可提供山城居民更安全的通行橋梁。