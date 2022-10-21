台中7旬林翁日前上午到中國醫藥大學附設醫院看診，停車時繞好多圈才找到車位，未料看完診欲返家時卻「熊熊」忘記自己機車停在哪，在醫院周邊尋找近2小時仍找不到，只好報警求助；警方到場後短短3分鐘就找到林翁的機車，火速化解這場烏龍失車記，好眼力也讓林翁讚嘆連連。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員楊明杰、徐振霖於日前下午13時許接獲民眾報案，稱人在北區學士路與健行路口找不到機車，員警立即前往了解。據了解，林翁上午騎機車至中國醫藥大學附設醫院看診，由於醫院附近都找不到車位，在周遭繞了好幾圈才找到車位停車，沒想到這一繞竟讓林翁暈頭轉向，看診完就「斷片」，完全忘記自己的機車停在哪。

林翁向警方表示，他依悉記得停放的位置距離醫院有點遠，且附近有家7-11，於是從上午11時開始尋找到下午1時，花費近2個小時都遍尋不著，相當焦慮，情緒幾經崩潰，就突然想到可向警察請求協助。

員警詢林翁車號後，僅花費3分鐘就在對面的騎樓找到機車，原來機車就停在醫院附近咖啡店的騎樓，但林翁的記憶停留在7-11，所以才會一直與愛車擦身而過；林翁對警方驚人的效率嘖嘖稱奇，也對他的迷糊感到十分「拍謝」，不停向員警道謝，順利騎車返家。

中市警二分局分局長陳家銘呼籲，民眾於停車後，可將停車位置及該處明顯標的物拍照下來，避免欲尋車時，發生找不到車的窘況；離去時也注意勿將貴重物品留在車上，以免遭宵小覬覦。