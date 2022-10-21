金鐘57星光大道今(21日)稍早在國父紀念館前舉行，以《世界第一等》入圍生活風格節目主持人獎的竇智孔，首度帶著過去是「Yummy」成員的老婆幃幃（Wei Wei，本名：許淑幃）現身，37歲的幃幃久違面對鏡頭，甜美臉蛋與好身材依舊，她選穿了件中空紫色亮片禮服，雙峰若隱若現，竇智孔也為了護妻，下車後就盯著老婆胸前，似乎是幫老婆檢查是否有走光。

幃幃2001年以少女團體「Young美眉」出道，之後團體轉型為4人團體，改名為Yummy，成員除了她還有王樂妍、小林王子和反凡，而幃幃過去除了歌手身分外，也曾演出電視劇《霹靂MIT》、《愛似百匯》，後來她與竇智孔傳出緋聞，但雙方不認，2016年傳出兩人已秘婚，竇智孔才承認早在2010年就跟幃幃登記結婚。

幃幃久違現身。（圖／陳俊吉攝）

竇智孔當時笑說自己從還沒有瞞婚，「如果被拍到就認，但沒拍到就這樣。」兩人後來陸續生下兩子，成為四口之家，而成為竇智孔身後女人的幃幃婚後也將重心放在家庭，今夫妻倆罕見同框，竇智孔稍早登上紅毯時，直說今年雖然再次入圍很開心，「但今年可以帶她（老婆）進來是我更開心的事情」。

竇智孔和幃幃放閃。（圖／陳俊吉攝）

受訪時竇智孔還不時自豪問主持人老婆正不正？眾人都說正翻，而兩人也十指緊扣，大方放閃，談到拍外景節目的心情，他表示因為每個人都很辛苦，大家都會自得其樂，「想著我們自己放鬆，受訪者也會放鬆」。

幃幃笑說今晚是老公的吉祥物。（圖／陳俊吉攝）

後臺受訪時，竇智孔笑說為了讓老婆性感露事業線踏紅毯，很久之前就請妻子準備，竇智孔瘦了4.5公斤、幃幃瘦了3.5公斤，「總共瘦了8公斤是個吉利的數字」，而竇智孔今年還穿了老婆準備的紅內褲，至於有沒有得到黃嘉千的加油打氣？竇智孔說：「她一直叫我要帶老婆出席」，幃幃也自嘲是吉祥物，有媒體拱竇智孔若再次得獎要拚第三胎，幃幃則笑說：「我開始緊張了」。