2022年新竹米粉節22日將在米粉寮公園登場，請來台語金曲歌王翁立友、仙氣歌姬陳淑萍與曾學良開唱，還有當地米粉業者帶來深度鄉里導覽。代理市長陳章賢指出，今年有業者開放參觀米粉體驗館，體驗米粉機具，民眾周六可走訪米粉寮公園，認識米粉文化，品嚐最道地米粉，並到米粉大曬場拍美照。

陳章賢指出，米粉是新竹市最知名的傳統產業，但卻很少人知道米粉的故鄉，市府近年推廣新竹在地美食文化，並協助業者行銷及創意發想，今年特別重回米粉寮舉辦新竹米粉節，盼帶領民眾走入米粉之鄉，探尋米粉產業文化。

而新竹米粉好吃的祕密，來自秋季強勁又不帶水氣的「九降風」，十分適合風乾物產，因此讓新竹米粉揚名全台。1960到1970年間是新竹米粉的全盛時期，有上百間米粉工廠，如今則以永盛、山川、東德成、新華、老鍋、國際等十幾間老字號為主，南勢為多數米粉的故鄉，至今仍保有米粉傳統製法。

米粉寮公園原屬國防部閒置營區，因南勢地區長期缺乏公共活動空間，在市府積極爭取下，獲國防部同意釋出土地，攜手活化面積達0.8公頃的營區，將步道、花圃設計融入九降風、米粉等圓弧線條，並種植荔枝、龍眼、土芒果等打造食物森林，成為最具在地性的生態公園。

市府也說明，今年的新竹米粉節，除了聽金曲、吃道地新竹米粉、探索新竹米粉的由來與製作過程之外，現場還有數十個市集攤位，以及闖關集點活動，米粉業者也大方開放大曬場「私房景點」，歡迎民眾入廠參觀、拍照打卡。