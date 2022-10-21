第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，星光大道由薛紀綱與焦凡凡攜手主持。而今年以《#T-POP我們聽大的！！》入圍「綜藝節目獎」的黃子佼與剛新婚不久的趙岱新，一登上紅毯就受到矚目，尤其是趙岱新火辣的穿搭，令主持人也忍不住大讚「太辣了」。

由黃子佼主持並身兼製作人的音樂節目《#T-POP 我們聽大的！！》自去年9月開播以來就受到眾人喜愛，今年也如願入圍金鐘獎。而首次與黃子佼搭檔主持的前主播趙岱新可說是愛情、事業兩得意，不僅首次主持大型音樂節目就入圍金鐘外，不久前更開心宣布與知名男歌手周興哲訂婚，令粉絲們又驚又喜。

而首度踏上金鐘紅毯的趙岱新，一出場就立即受到眾人矚目，只見她穿著一件白色的修身禮服展現纖細好身材，胸口只剩一件BRA的性感設計，使她性感美胸及腹肌曲線若隱若現，瞬間辣翻全場。

周興哲辣妻趙岱新紅毯畫面。（圖／攝影羅永銘 ）

周興哲辣妻趙岱新紅毯畫面。（圖／攝影羅永銘 ）