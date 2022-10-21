台股21日由台積電（2330）領跌8元，市值來到10.1兆元，致加權指數再跌126點，全體上市公司市值也掉到40.07兆元，較周市值減少9,592.74億元。台積電、台股下周分別面臨10兆元、40兆元市值保衛戰。

證交所統計，今天台股收12,819.2點，周跌308.92點，跌幅約為2.35%％。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲4.28％為最大，跌幅以觀光類指數下跌5.74％為最大。

本周集中交易市場總成交值為9,986.16億元，全體上市股票成交金值為9,187.37億元，股票成交量週周轉率為1.88%％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類3,274.56億元，占全體上市股票交易金額35.64％；電子零組件類1,075.86億元，占全體上市股票交易金額11.71％；航運類812.69億元，占全體上市股票交易金額8.85％。

成交量周轉率前三名產業為：資訊服務類6.04％、航運類5.02％、光電類4.46％

累計今年年初開盤迄今共196個交易日，集中市場總成交值為49.09兆元，市場日均值為2,504.6億元，股票成交量週轉率為92％，股票日平均成交量週轉率為0.47％。