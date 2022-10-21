台北富邦銀行繼推出綠色債券、綠色授信、永續供應鏈金融等多元化金融產品及服務後，再推出綠色永續定期存款，將客戶資金用於永續發展授信，今年9月中推出後已獲得大立光、華翰物產實業、美律實業、八方雲集、穩得實業、盟立自動化、胡連集團、台虹等多家企業熱烈響應。

北富銀表示，北富銀推出綠色永續定期存款，是希望能靈活運用資金，讓其成為推動環境永續的活水。另提供企業客戶便捷且低風險的方式參與綠色金融，並將綠色永續定期存款資金用於永續發展授信，包括永續指數連結貸款和綠色支出貸款。

北富銀更將於綠色永續定期存款結束後委託第三方獨立機構針對資金用途進行查核，並出具確信報告，以確保參與綠色永續定存的資金能真正用於促進環境永續發展。

北富銀說，在眾多參與綠色永續定期存款的客戶中有大立光電，大立光除積極提升能源使用效率，亦持續規劃與落實短、中、長期能源管理政策與目標，致力於降低各生產環節對環境的衝擊，同時投入健全水資源管理，以發揮水資源最佳效益。

在貿易業的部分，北富銀表示，華翰物產實業以能源及鋼鐵為主要商品，透過專業、交期準時與彈性調度能力，協助20個以上國家與超過300家企業穩定能源需求，間接推動基礎建設與產業製造。儘管該公司尚不是上市櫃公司，華翰仍於2022年主動完成組織溫室氣體盤查，並經SGS認證，同時今年也將發行首本永續報告書，期能持續用上市櫃企業的標準自我檢視。此次響應北富銀的綠色永續定期存款，便是希望結合銀行與企業的力量，共同為永續發展貢獻心力。

另，美律實業是台灣電聲產業領導廠商，北富銀說，美律營運據點橫跨亞洲及歐美，近年積極啟動長達30年的綠電計畫，且加入RE100以期每年節電1.5％，目標在2050年達成100％使用再生能源。美律實業更於2021年和北富銀簽訂三年期永續指數連結貸款，今年再透過參與北富銀綠色永續定期存款，以資金為永續金融挹注動能。