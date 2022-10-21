民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今在競選總部宣示成立公共事務部，邀請壯闊台灣聯盟理事長吳怡農助講，公民團體也參與。（王志偉攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）今在競選總部宣示成立公共事務部，她主張公平透明的政治、一個陽光政府，鼓勵全民都可參與並監督，現場邀請到壯闊台灣聯盟理事長吳怡農助講，並預告國發會主委龔明鑫明到花蓮和公民團體座談，聽花蓮人不同意見。

Kolas說，開放政府的精神有4要點，透明、參與、課責、涵容，實際作法，縣政會議直播、政府標案公開透明、公開資訊隨時更新、落實清廉施政，她說，地方政府每週都由縣市長召開縣務會報，決定縣政重大工作，她當選縣長將主張全程直播，同時納入公民討論參與，其實西部幾個縣市政府已經開始在做，但花蓮仍屬封閉，資訊不對等。

吳怡農助講指出，開放政府讓資訊對等是公民參與的第一步，而投票是實踐公民權的表現，18、19歲公民在法律上需負完全責任，是可以當兵的年紀，有能力上戰場為國家犧牲，是不是也應該有能力投票，為未來盡一份力。

競選總部邀請國發會主委龔明鑫，明到花蓮鳳林與公民團體座談。Kolas指出，公民事務部將以主題式座談會進行，討論包括地方創生、共融式遊具等議題，龔明鑫利用休假來關心花蓮，也就是以公民參與、提出解方跟見解最直接有效方式，也將匯集成政見。

Kolas花蓮北區、南區先後成立競選總部，她預告接著將在中區鄉鎮成立，並籌辦活動，她說選戰倒數，會密集掃街拜票，握到每一位選民的手，當面解釋說明政策主張，她認為聊天拜票很重要，讓選民感受真誠意。