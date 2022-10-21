南投縣中寮鄉共18村，其中中寮、廣福等8村村長同額競選，卻有村長候選人涉嫌以每人1000元行賄，檢警21日約談候選人、樁腳及選民共12人，訊後認該村長候選人、樁腳均違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌，諭知具保3萬元、2萬元，受賄選民訊後請回。

中寮鄉某村長候選人涉嫌於登記參選前，利用辦理鄉公所村鄰長文康活動時，委由樁腳向選民交1000元，請求選民能支持其連任。南投地檢署接獲檢舉，派檢察官蔡岱霖指揮偵辦，歷經縝密蒐證，21日約談該村長候選人、樁腳及選民共12人到案。

涉嫌賄選的村長候選人、樁腳均否認犯行，不過收賄的選民卻坦承不諱，訊後認為候選人、樁腳犯罪嫌疑重大，依違反《公職人員選舉罷免法》偵辦，並諭知具保3萬元、2萬元，受賄選民訊後請回。

南投地檢署指出，買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票也可判處3年有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，請踴躍檢舉，檢警調對於檢舉人之身分絕對嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得最高500萬元檢舉獎金。