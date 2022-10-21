警方這波掃黑共查獲各式槍械52把、改造槍械工廠3處、不法金流達423萬餘元。(林郁平攝)

北市萬華區爆發幫派內鬨的重大槍擊案件，造成1死4傷，警政署長黃明昭指示中央、地方警察局成立掃黑專責隊，強調掃黑、肅槍無期限，只要有黑幫發生槍擊事件，絕對迅速從嚴偵辦、全面掃蕩，並對其幕後幫派組織溯源追緝，絕不手軟。

警政署與台灣高等檢察署為防制幫派假借政黨名義，或擁槍自重以暴力手段介入選舉事務，自10月11日起至18日止，同步執行今年第4波掃黑肅槍專案行動，共查獲45名治平對象、共犯224人到案，其中，包括竹聯幫仁堂、弘仁會、天龍堂、地虎堂，及天道盟太陽會、正義會和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，掃蕩黑幫經常活動處所1722處，查獲各式槍械52把、改造槍械工廠3處、不法金流423萬餘元。

警方調查，竹聯幫地虎堂吳姓堂主，身兼統促黨榮譽主委，妻子為黨部主委，今年4月在大甲鎮瀾宮媽祖繞境時，動員幫眾及政黨成員穿著政黨背心搶轎，引發嚴重警民衝突。

專案小組追查，吳姓夫妻檔利用其黑道勢力，向劉姓被害人催討400萬元網路簽賭賭債時，將劉男約出強押到公司，並教唆幫眾圍毆，逼劉男簽下400萬元本票才讓他離開。專案小組前天將吳姓夫妻檔，及旗下4名幫眾拘提到案。

竹聯幫天龍堂大安會長許姓會長，去年7月涉嫌成立詐欺機房，指示其兒子拉攏朋友加入幫派與詐騙集團，由男性嫌犯在通訊軟體創立女子帳號，大量上傳性感、養眼照片，引誘宅男上鉤後，再以假援交、性愛派對、假伴遊等方式，誘騙被害人匯款。

警方清查，至少有28人被害，受騙金額達上百萬元。專案小組將許姓父子與旗下成員等9人逮捕到案。全案訊後，依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。台北市警方破獲鄭姓男子非法從事槍械改造，查扣非制式手槍7枝、砂輪機、電鑽等改造工具一批。