由於俄羅斯在全球市場傾銷，導致價格重挫，加上需求疲弱、營運成本上揚，使得鋁市前景面臨多方挑戰，成為經濟走衰時的最新受害者。

本周稍早倫敦金屬交易所（LME）倉庫的鋁庫存量躍升，引發市場擔憂俄國傾銷鋁所帶來的衝擊。白宮正考慮對俄鋁（Rusal）下達進口禁令。

Wolfe Research礦業和金屬分析師坦納斯（Timna Tanners）周四接受CNBC訪問表示，「疲弱的鋁市遭到雙重打擊，這實在令人失望，一方面全球、尤其是中國的需求走軟，另一方面還有俄羅斯對全世界傾銷鋁，這些挑戰已在本季顯現。」

坦納斯提到，下一季看來也不太樂觀，除非能夠採取一些行動力阻俄羅斯的傾銷壓力，並且讓中國需求能夠提升，包括基礎建設發展或房地產建設領域。

但坦納斯認為，有鑑於中國國家主席習近平近日強調將堅持清零政策，中國需求可能不會有太大起色，再者其他地區持續升息，預料需求會加速疲軟。

她指出，美鋁（Alcoa）等美歐業者都必須應對更高的營運成本，主要受累於電價飆漲所致，「電價約占煉鋁總成本的三成，因此業者在歐洲的營運正承受壓力」。

CBA礦業和能源商品分析師達爾（Vivek Dhar）指出，LME並未公布鋁庫存上揚細節，但在鋁價因衰退疑慮而下挫之際，全球庫存躍升實在不是好消息。