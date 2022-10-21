元大高股息ETF（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」，預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。

元大投信指出，目前臺灣證券交易所委託臺灣指數公司維護臺灣高股息指數，按其最新預告臺灣高股息指數除增加成分股檔數外，其餘篩選規則均無調整，ETF為被動追蹤標的指數，因此在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

本次調整主要反映長期以來台灣指標企業的配息能力持續成長，以近十年為例，在2012年6月時，台股上市市值前150大個股的平均現金股息殖利率為3.5％，其中6％以上僅19檔，而至2022年6月，台股上市市值前150大個股的平均現金股息殖利率已來到5.2％，其中6％以上達47檔，成分股檔數增加，將讓0056的代表性更向上提升。

臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時(FTSE)所合編，為維持臺灣高股息指數的代表性，將於今年12月審核臺灣高股息指數成分股時，由30檔增加至50檔。在2007年臺灣高股息指數發布時，30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26.0％，至2022年8月底，此比重降至13.7％，根據指數回測，若將成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6％。

元大投信說明，0056追蹤之臺灣高股息指數，目前是挑選上市市值前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名，此選股邏輯從市值角度把關成分股交易流動性，也兼具成分股的高股息特色，造就0056長期穩定的配息與填息表現。

元大投信表示，投資人可視本次調整為與時俱進的優化，在台股企業配息能力的成長下，0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色，且同時能降低單一個股的影響性，並增加涵蓋產業數。

依2022年6月指數成分股調整數據，若納入50檔成分股，相較於30檔成分股可使個股平均權重自3.3％降至2.0％，涵蓋產業數從9個增加至15個，在預估殖利率未有顯著變化的前提下，更加分散風險並降低預期波動度。

0056於2007年發行，為台灣第一檔高股息ETF，至今仍為連續配息與連續填息的紀錄保持人，今年除息前規模達1,600億元，最新受益人數至14日達81.5萬，均為高股息ETF第一，並雙雙改寫單日淨申購金額、單日成交量紀錄，突顯市場買盤對於0056投資信心。

0056歷經多次市場多空考驗，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，將挑戰連續12年填息紀錄。

本次成分股檔數增加，也顯示ETF相對個股除具有定期依指數編製調整，汰弱留強的特性外，也能在成份股篩選規則上跟隨時代調整，投資人對0056可以抱持信心，適合作為長期存股領息投資標的。

元大投信並提醒，投資人選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。