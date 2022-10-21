英國外交部官員向中國提出要求，希望取消涉嫌參與曼徹斯特總事領館打人事件官員的外交豁免權，否則會引發英中兩國間的外交後果。

《美國之音》指出，英國外交國務委員傑西．諾曼（Jesse Norman）對國會說，「容我就此說明，如果警方確認有理由指控涉案（中國）官員，我們希望中國總領館取消這些官員的外交豁免權。如果不這樣，將會引起外交後果。」

報導說 ，諾曼沒有解釋具體的後果是什麼。但一般認為，這種說是指這些中國官員將會遭到驅逐。

曼徹斯特中國總領事館打人事件發生在10月16日，當時約有30~40名抗議人士聚集在中國總領館門外示威，對中共領導人與正在舉行的20大表達抗議，現場並掛起抗議標語和條幅。

Chinese consul-general Zheng Xiyuan said he was trying to 'control the situation' when asked about a photo appearing to show him pulling a protester's hair.



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報導表示，據推網上流傳的視頻和圖片顯示，門口抗議人士中有一名頭戴黑色帽子、紮著馬尾辮的男子被拖入領事館大門，有一群帶著口罩的人把他按倒在地上毆打。被打的男子名叫鮑伯(Bob Chan)，最近才從香港移民到英國。從視頻上可以看到，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原動手撕毀了抗議者的標語牌，還抓住鮑伯的頭髮。

鄭曦原在接受英國《天空新聞》（Skynews）採訪時表示，總領館前發生的肢體衝突是因示威者污辱他的國家與領導人，「我有責任要予以阻止」。

報導說，英國警方確認了抗議者遭總領館的幾名男子毆打的事實，事件仍警方進行調查中。

英國政府已公開表示此一事件是「不能接受的」，英國外交部傳喚了中國駐英使館的臨時代辦，要求他對中國官員毆打抗議者作出解釋。不過，駐英的中國大使目前不在英國。

英國外交大臣克萊弗利(James Cleverly)強調，和平示威是英國人的基本權利，中國政府必須尊重。英國議會的一部分議員要求英國政府應該宣佈鄭曦原為「不受歡迎的人」，將他驅逐出境。

報導說，中國外交部副部長馬朝旭在中共20大新聞中心舉行的新聞發佈會上說，「中國外交隊伍將依據習近平的外交思想繼續敢於鬥爭，善於鬥爭」。