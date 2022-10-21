受尼莎颱風外圍環流與東北季風影響，汐止伯爵山莊3巷、6巷及汐萬路227巷，因大雨沖刷造成土石滑落壓毀民房，導致台電超高壓電塔邊坡土石滑落等災情，新北市長侯友宜今下午再赴汐止伯爵山莊，視察災後復原進度，了解居民擔憂問題。

侯友宜表示，清潔隊、區公所、工務局與民間團體這5天不眠不休到現場處理，先把坡損災害減到最低，同時也找出原因，現在大部分住戶都已搬回來，只剩下2戶6人還沒有返家，針對坡地損害，目前已做初步預防性處理，長期來說天氣晴朗後，會一勞永逸，把現在的坡地固定的更穩定，目前台電與相關單位認知判斷還是穩固中。

但因居民住得不心安，怕落石再落下，侯友宜說，已請結構技師每戶鑑定房子有無危險，讓民眾能夠安心，同時在結構補強的方面我們盡速把它做到位，才是我們負起責任的一個態度。

至於會不要求台電遷電塔，侯友宜表示，這個要分短中期來看，短期裡面先把坡損的災害先把它補強穩定住，不要讓附近的居民們飽受這個災害之苦，這是我們要做的，另外在災損的部分要協調水保義務人如何讓整個損害的房子能夠復原，這是我們必須也要盡力處理。

長期的做法上，因為居民其實看到這樣一個高壓電在周遭，他們心理的壓力非常大，這個部分他們希望建立一個長期的窗口，台電以及水保義務人除須要善盡管理的責任，更重要的是，這邊居住人口多，台電應想辦法遷移，同時提出具體方法跟居民做一個溝通，讓居民能夠放心。

消防局表示，侯市長於16日災害發生時立即趕抵現場，並指示各局處及區公所進行邊坡防護及導水搶修工程、復電復水復瓦斯、環境清理、住戶安置、屋損情形、邊坡監測機制建立與黃紅線臨時停車等7項搶險及復原作業，並於當日完成58戶145人的疏散收容工作。

目前已恢復全區供水、供電、供氣及3巷、6巷坡地已完成帆布覆蓋、周遭環境清整及全區側溝清理，另由市府工務局協調轄內土木技師公會派員協助42戶社區民眾進行房屋健檢作業，並確定住戶房屋結構並無立即危害情形，至於住戶災損部分，也由區公所完成9戶災損調查，後續將協調水保義務人釐清權責及補賠償事宜。