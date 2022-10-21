行政院災害防救業務聯合訪評，睽違4年離島三縣防災菁英又再度齊聚金門(圖／金門縣政府提供)

行政院2022年災害防救業務E區(離島分區)聯合訪評，今(21)日於金門金湖飯店登場，由行政院災害防救辦公室主任吳武泰擔任帶隊官，帶領中央各災害防救相關部會評核委員一行共54人蒞臨督導離島三縣府災害防救工作執行成果，各縣災害防救業務相關人員共125人出席受評，並藉此機會相互觀摩學習防救災工作經驗，共同提升防救災能力與視野。

為加強災害防救工作推動及執行，落實督導考核，行政院每年訂定「災害防救業務訪評計畫」，由各類災害中央災害防救業務主管機關及相關部會聯合督導地方政府災害防救工作辦理情形。

今(2022)年度災害防救業務E區(離島分區)聯合訪評睽違4年再度移師金門舉辦，由金門縣負責規劃評核流程、場地租用、交通接駁、展場佈置、膳食供應、人員接待及協調聯繫等事務。

金門縣政府秘書長陳祥麟表示，離島分區聯合訪評從今年開始已經邁入第二輪，是金門縣自2018年首度舉辦聯合訪評以來，第二次擔任主辦單位。雖然去年受到疫情的影響，活動延期至今年復辦，不過時隔4年後離島三縣防災菁英又再度齊聚金門，一定有更多的防救災經驗可以互相交流、觀摩以及分享。

陳祥麟進一步表示，近年來在極端氣候的影響之下，各種天然或人為災害都朝向「規模不可預測」、「災害型態複合」及「死傷超出預期」的趨勢發展。比如新冠肺炎(COVID-19)疫情、造成許多縣市供水亮紅燈的「百年大旱」、大陸河南鄭州極端暴雨引起的嚴重水災，以及只靠外圍環流就造成金門地區重大災情的「圓規颱風」，都一再提醒我們，極端氣候的時代已經到來，唯有強化政府各項防救災整備及災害應變處置作為，並加強與民眾的風險溝通，才能在遭受災害影響時，將對縣民的傷害減到最低。

聯合訪評上午首先由各縣市依序就災害環境潛勢、各項防減災及整備工作、災害應變及復原工作、年度災害防救工作重點及創新作為等議題實施簡報，接續由澎湖縣及連江縣進行書面資料審查，地主金門縣則於下午進行書面資料審查，各縣市與會人員並相互交流觀摩，分享防災工作心得。

金門縣此次辦理行政院災害防救業務E區(離島分區)聯合訪評，在縣府各級長官督導，消防局統籌規劃及各局處全力配合下順利完成，離島三縣也在災害防救工作上充分進行交流。縣府也將透過中央評核委員提出的寶貴建議及觀摩其他縣市災害防救工作執行情形，審視並持續加強災害防救工作推動及執，使各局處及相關單位能有效落實平時減災、整備與災時應變處置及災後復原等各項措施，保障每一位縣民的生命財產安全。