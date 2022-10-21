第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，星光大道由薛紀綱與焦凡凡攜手主持。而今年以《阮三个3》入圍「益智及實境節目主持人獎」的楊貴媚、施名帥、溫貞菱、林柏宏，一出場就吸引眾人目光，尤其是楊貴媚及溫貞菱，更以超性感的深V及鏤空穿搭造型現身，瞬間辣翻全場。

今年以《阮三个3》成功入圍「益智及實境節目主持人獎」的金馬影后楊貴媚、施名帥、溫貞菱、林柏宏，今年也一同登上金鐘紅毯，除了施名帥穿著格紋西裝、林柏宏穿著短袖背心大秀壯碩手臂線條外，溫貞菱今年也穿著胸口挖空的黑色透膚造型禮服秀出纖細身材，不過薑還是老的辣，這次紅毯上最吸睛的還是金馬影后楊貴媚。

楊貴媚一身桃紅色的西裝造型出席紅毯，仔細一看才發現她的造型西裝領口深V到肚臍，裡面疑似什麼都沒穿，使她一側身火辣的半球曲線若隱若現，絲毫不輸給其他女星，加上一頭俏麗的短髮更顯霸氣，也成為紅毯上的前三辣。

楊貴媚一登上紅毯就辣翻全場。（圖／陳俊吉）

溫貞菱穿黑色造型禮服登紅毯。（圖／陳俊吉）

林柏宏穿上短袖背心大秀壯碩身材。（圖／陳俊吉）