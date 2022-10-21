證交所21日公布9月全體證券商稅後淨利8.97億元，較上月衰退46.83億元、月減幅度83.92％，累計前九月稅後淨利301.32億元，較去年同期衰退523.11億元、年減幅達63.45％。

證交所說，9月大盤總成交值約4.201兆元，較8月減少9.48％，使證券商經紀手續費收入減少；9月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失，且較8月衰退17.81億元、月減幅約102.59％；。

另9月承銷證券評價損失較多，使證券商承銷業務呈現淨損失，且較上月衰退11.84億元、月減幅高達132.29％。整體而言，9月全體證券商稅後淨利8.97億元，較8月衰退46.83億元、月減幅83.92％。

累計今年前9月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.41％；另今年截至9月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退234.53億元、年減105.62％；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退13.88億元、年減35.31％，全體證券商稅後淨利301.32億元，較去年同期衰退523.11億元、年減63.45％。