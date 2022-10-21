桃園市長選戰，國民黨張善政對上民進黨鄭運鵬。媒體人吳子嘉認為，桃園市長選戰，藍軍在桃園整合成功了，國民黨張善政的機會就非常大。至於北市選情，民進黨候選人陳時中已經掛掉了，他只能寄希望於國民黨蔣萬安跟無黨籍黃珊珊之間的矛盾；而這裡頭有一個最大的危機，就是最後一定是在蔣萬安和黃珊珊之間選擇一個集中投票。

吳子嘉21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，鄭文燦當選桃園市長那一次，根本不知道自己會當選。因此，吳子嘉強調，「會當選的人不辛苦，辛苦選的人不會當選」。此次桃市長選戰，鄭文燦輔選就很辛苦，因桃園有個結構就是藍大於綠，而藍軍在桃園整合成功了。

吳子嘉覺得，全台灣選區除了台北市以外，每一個地方或多或少都會要用資源來選舉。而桃園看來是都會區，其實並不是都會區，有很多宗親、部落選票，還有山地鄉選票，因此要靠里長幫忙、組織動員，還有非常多資源要投入。在這種情況下，國民黨比較佔優勢，所以只要國民黨的人不排斥張善政，張善政的機會就非常大。據他所知道的，張善政、鄭運鵬兩人現在是PK 。而這場選戰，民進黨的敗象已露，敗象就出現在桃園和前新竹市長林智堅。

至於北市選情，吳子嘉認為，陳時中已經掛掉了，只能寄希望於蔣萬安跟黃珊珊之間的矛盾，若用矛盾來PK，陳時中還有很多操作的可能性。這裡頭有一個最大的危機，就是最後一定是在蔣萬安和黃珊珊之間選擇一個集中投票。

另外，吳子嘉也透露，選戰最後封關10天，他每天都會和朱學恒主打聯播節目，他會做台北市和桃園市的追蹤民調，最後5天則做滾動式民調 ，從滾動式民調來統計得票數，可以祕密地知道誰會當選。他認為，最後封關10天，可說是造謠的10天，因為媒體不准公布民調，民進黨的認知作戰就開始了，民進黨1450也開始動了，各式各樣的通通都會介入，所以他準備選前最後10天跟他們拚了。

宅神聽了嚇一跳說，若民調一播完，明年他恐怕就蹲在牢裡了，所以此事要再從長計議，他笑說，看來是吳董挖坑給他跳，因連他自己的製作人都不知道， 往後可以再想一些辦法。