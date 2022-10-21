超市龍頭全聯砸近百億元於岡山新建冷鏈物流中心甫動工，力挺國產優質水果行動不間斷；21日再宣布持續挺香蕉，今年主打來自南投、旗山、屏東產地香蕉，預計販售噸數成長1成，金額上看8億元。

值得一提的是，為了讓消費者食用更安心，今年大幅提升產銷履歷香蕉的比例，從去年不到1%的占比，至今年10月中旬增加至近15%。

全聯自2017年挺身支援香蕉，當時全力銷售，即便讓利保價自行虧損近2億元，仍不停為農民發聲；全聯表示，去年整年度香蕉銷售噸數約1萬噸，銷售金額超過7億元，今年預計販售噸數成長1成，金額上看8億元。

為了更積極推廣香蕉，不僅在全聯千間門市的PX TV、官方LINE、FB等自媒體加強宣傳，在商品部分推出袋裝香蕉，有產地嚴選、產銷履歷以及裸賣香蕉供消費者選擇，更於22、29兩天推出限定優惠，購買蔬果、魚、肉等生鮮商品滿額送香蕉1袋，每店限量20包，預計2天將送出15噸香蕉，此外，為配合疾管署於全聯設置流感疫苗接種站，自11月1日起至全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉，預計送出1萬袋。