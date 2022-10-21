新北市新北大橋往三重方向的機車道，今(21)日早上發生一起車禍，一名女騎士在經過此地時，被一張遭風吹過來的白紙遮住視線，因此緊急停在路邊將紙拿下，結果後方的機車騎士煞車不及從直接追撞上去，造成兩人輕傷，所幸送醫後無大礙。

事發在今天早上10時50分，42歲的李姓女子騎機車上新北大橋機車道，往三重方向行駛時，遭一張被大風颳起的紙遮住視線，李女趕緊靠邊停車欲取下遮蔽視線的紙。

結果後方21歲林姓男子騎機車、後座載著22歲徐姓女子經過時，發現前方的李女減速時，疑似因車速過快煞車不及，從後方直接追撞李女的機車，造成林男及徐女兩人擦挫傷，送醫治療後已無大礙已無大礙。

據了解，林男及徐女均未酒駕，詳細的肇事原因仍將持續釐清；至於飛來的白紙部分，負責維護新北大橋的新北市養工處指出，疑似是有民眾把整包成堆的垃圾丟到機車道旁的人行道上，之後會派員前往現場取回垃圾，查看是否能找出個資，再移請環保局開罰，未來將研議在現場按裝監視器，直接取締違規民眾的行為。