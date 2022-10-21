仁新醫藥(6696)旗下全癌症候選新藥LBS-007向澳洲CALHN人類研究倫理審查委員會遞交治療急性白血病的一/二期臨床試驗審查申請 (IND)，搶攻癌症用藥未被滿足醫療市場。仁新總經理王正琪表示，LBS-007是運用新一代抗癌標靶CDC7所開發的嶄新小分子新藥，臨床前研究顯示可用於治療多數癌症，有信心加速LBS-007的臨床試驗進程、爭取及早上市。

王正琪強調，LBS-007是癌症用藥，發展軌跡與屬於長期用藥的LBS-008不一樣，LBS-007的一/二期臨床設計規劃比較積極，治療與觀察期間較短；一旦證實其安全性與有效性，憑藉LBS-007已取得美國FDA授予治療急性淋巴性白血病(ALL)孤兒藥認證之優勢，可望加速後續的藥物開發與上市進程。

急性白血病為一種病程快且凶猛的惡性血液腫瘤，除骨髓移植外，治療方式仍以化療藥物為主，輔以特定族群進行標靶治療，目前缺乏有效治療藥物。CDC7近年來逐漸成為創新抗癌藥物開發顯學，吸引全球頂尖機構與大型藥廠積極投入研究。

王正琪指出，LBS-007為一款嶄新CDC7抑制劑，由美國哥倫比亞大學與紀念斯隆凱特琳癌症中心共同開發，仁新於2016年自哥大取得全球專屬授權與全球專利保護，而LBS-007有著非ATP 競爭性，跟市場其他CDC7抑制劑有所區隔，且預期副作用小。

據臨床前研究顯示，LBS-007可廣效用於多種癌症，如急性白血病、胰臟癌、小細胞肺癌、 卵巢癌等。目前先針對急性白血病展開一/二期臨床試驗，若證實其安全性與有效性，後續將同步開展治療其他難以治癒癌症臨床試驗。