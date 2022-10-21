臺灣企銀翻轉百年金融形象，積極展現品牌活力，首度舉辦「第一屆校園金融科技創意挑戰賽」，邀請全國大專院校以上在學學生參加，本次競賽以「創意有理，未來有你」為發想主題，凡與金融創新或永續金融相關議題均可報名，藉以鼓勵青年學子勇敢實現金融科技創意，打造產學交流與承先啟後環境。

臺灣企銀表示，學生能透過參賽機會善用所學接軌知識與實務，更能累積職涯競爭力與實戰經驗，且本次競賽共設置前3名與最佳潛力獎1名，冠軍可獲10萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元，最佳潛力獎2萬元，總獎金達20萬元，歡迎各大專院校高手即日起至今年11月4日止，趕緊至臺灣企銀官網線上踴躍報名。

臺灣企銀亦鼓勵員工金融創意發想，培植具潛力的創新人才，今年首度舉辦「第一屆全行金融創意競賽」，期望提供透明、公正平台，鼓勵員工工作之餘能盡情發揮創意，提升創新動能，藉以驅動企業數位轉型。今年共有66件創新提案進件參賽，將於12月決賽當日選出前3名與佳作1名，並提供競賽獎金及行政獎勵，鼓勵員工優異提案成果與不斷創新及自我挑戰的精神。

為了響應企業數位轉型策略，扮演臺灣企銀數位轉型關鍵角色的數位金融部，以新吉祥物Hokii為設計靈感，運用橘黃色調創造溫馨繽紛辦公空間，打造全新專屬創意風格辦公室環境，並規劃巨幅形象牆及精神標語等方式，鼓勵員工勇於建立創意發想的思維文化，加上臺灣企銀舉辦校園金融科技創意挑戰賽及全行金融創意競賽，透過三個創意的「三創」，帶動臺灣企銀數位轉型發展新風貌。