【金鐘57】超辣！蔡尚樺炸出超巨雙峰 超有誠意再露「這部位」 @中時新聞網 ​

第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於10月21日和22日再國父紀念館舉辦，星光大道由薛紀綱與焦凡凡攜手主持。而在這次金鐘以《全民星攻略》、《全明星運動會》雙料入圍益智及實境節目主持人獎「最正主播」的蔡尚樺，因一襲低胸平口褲裝辣翻全場獲得大批網友盛讚，但也被部分網友質疑「故意擠」，讓蔡尚樺在參加頒獎典禮的空檔趕緊出面發聲解釋真實原因。

蔡尚樺一登上金鐘紅毯，就大方秀出超深事業線及快要掉出來的火辣「碗公奶」，令網友看得血脈噴張直呼「太有誠意」，就連紅毯主持人焦凡凡及薛紀綱也害羞不敢直視。但沒想到此舉卻也引來某些網友留言表示「胸部好可憐被擠成這樣」、「擠成這樣比較好看嗎」、「人有氣質美美的，但這樣的穿搭設計真心覺得不行」、「感覺擠到呼吸困難」，甚至遭酸民猛酸「故意擠奶」。對此，蔡尚樺到後台休息時也趁空檔於新聞報導底下親自留言表示「我沒有故意擠啦～其實是衣服有點太緊了」高EQ的回應網友的評論，正面的態度也獲得網友的讚賞。

事實上，蔡尚樺從主播轉型成主持人後，雖與曾國城合作搭檔主持的節目《全民星攻略》獲得觀眾好評，但她也坦承剛轉型時經常感到迷茫，好在前輩曾國城不時給予建議，讓她從中學習到身為藝人的態度及專業，讓她在演藝圈中持續發光發熱。