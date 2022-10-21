世界各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，花蓮縣政府呼應全球淨零趨勢及國家政策，更強化花蓮縣施政藍圖打造「智慧城市、永續花蓮」，像是與民眾息息相關垃圾端，與台灣水泥公司和平廠合作，首創水泥窯技術結合氣化爐系統，做到生活垃圾進來變水泥出去的零廢棄，創作循環經濟，也解決花蓮地垃圾問題。

縣長徐榛蔚表示，縣府成立「花蓮縣淨零碳排推動小組」，邀產官學專家及在地企業等領域，以多元面向提供建議，整合協調各局處推動事項，並以短中長期規劃來擬定「花蓮縣減緩溫室氣體排放實施方案」；2023年至2050年淨零排放路徑，主要以「能源轉型」、「產業轉型」、「在地與生活轉型」為策略架構，結合花蓮縣在地特色，訂定每一階段的減碳規劃，朝向2050年淨零目標。

徐榛蔚說，能源轉型已是全球之勢，將充分運用本地天然資源，持續擴增太陽光電布建，另培育在地綠能新創產業；產業轉型則推動設備更新、低碳燃料使用、增加生質能及綠電使用率、使用廢棄物衍生燃料；建築部門發展新的節能建築工法，並強化私人汽機車管理。

在地與生活轉型，除民眾生活改變外，將花蓮重要產業觀光及農業列為重點，推動觀光減碳及碳中和，發展永續觀光，建立花蓮縣農產品的碳足跡並輔導減碳。

在廢棄物管理方面，縣府以台泥公司和平廠水泥窯技術結合氣化爐系統，協同處理生活垃圾，明年6月就可運轉。同時監控水污染，已提前佈局，針對轄內畜牧業進行轉型升級，針對異味與廢水問題推動畜牧業糞尿沼氣發電設施的設置。在南區建構「玉里璞石閣生質能源中心」，處理每年約10萬噸畜牧糞尿廢水，全程以密閉式管線或槽車進行輸送至「玉里璞石閣生質能源中心」，打造成零污染零排放之綠色產業，邁向永續首都的目標。