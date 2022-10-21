前民進黨立委郭正亮。 （資料照片）

民進黨台北市長候選人陳時中今（21）日抽籤，抽到12號。前民進黨立委郭正亮怒轟，台灣昨天因為確診而過世者有92人，今天有78人，防疫指揮官落跑今天在抽籤！要讓陳時中落選，給他一個教訓，「自食惡（12）果」，這就是「報應」！

台北市選委會今舉行候選人抽籤，陳時中抽到12號，過程中還遭到牙醫教授抗議陳時中幫「波波牙醫」護航。前民進黨立委郭正亮今（21）日在《新聞大白話》中認為，這叫「業力引爆」。另外，台灣昨天因為確診而過世者有92人，今天有78人，兩天死亡170人，「疫情結束了嗎？」防疫指揮官落跑今天在抽籤！

郭正亮披露，日本人口是台灣5.5倍，日本昨天死亡71人，但台灣死亡92人，還好意思說疫情結束？痛批防疫指揮官落跑選什麼台北市長？還抽籤12號？這是「自食惡（12）果」，

郭正亮強調，疫情這麼嚴重，中重症200多人，結果他現在抽籤？好不好意思啊？而且讓王必勝當指揮官，為何不讓衛福部長兼指揮官？到這個時刻還堅持用自己人當防疫指揮官，就是選舉還要用他們，老天爺有眼，老百姓要長眼睛！

郭正亮進一步說，全世界唯一第二期報告還沒有出來，就讓老百姓施打疫苗，全世界也沒有一個國家願意使用，這樣還不徹查？股價異常波動，金管會認證，還不辦？李秉穎親口說保護力不佳，這樣都不必有人究責，監察院還不辦，這什麼國家？

郭正亮怒批，要讓陳時中落選，給他一個教訓，這就是「報應」！