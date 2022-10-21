曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，本作為作家黃春明文學作品，首度授權劇場演出，由致力於詮釋經典文學的曉劇場導演鍾伯淵執導，邀請觀眾一同在迷醉虛實的劇場中，聆聽來自舊好茶部落的聲音，探尋人與土地的關係與自我身份認同。
《戰士，乾杯！》是黃春明1989年散文作品，後以多種文學體裁改寫為小說、新詩、劇本等。故事描繪魯凱族青年熊一家四代男性，在政權更迭中，除為自己部落而戰外，還分別受日軍、共軍、國軍強迫徵召出戰，無奈犧牲生命、迷失了自我身份認同。 曉劇場希望透過文學劇場創作，讓這段原民歷史能讓更多人看見。鍾伯淵為理解作品背景脈絡及魯凱族文化，特地前往屏東舊好茶部落展開田野調查，並聘僱魯凱文化顧問，邀請魯凱族人參與演出，透過他們的觀點，相互對話、共同創作，給予作品更豐厚的意義。
鍾伯淵也表示過往經典國外文學需要經過翻譯，而每個人對於翻譯也會有自己的詮釋，這對於改編成中文劇碼常會需要更動台詞字句，而《戰士，乾杯！》是原本即為中文文本，所以台詞完全無需更動，在在皆原汁原味。 而《戰士，乾杯！》在原作中有許多橋段為內心戲，鍾伯淵用舞蹈的方式，將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，黃春明觀看完彩排後十分讚賞。
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