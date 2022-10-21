曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，作家黃春明（見圖）在記者會上親自講述本作來龍去脈。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，導演鍾伯淵在作品中同時運用魯凱族語、華語等聽覺交錯呈現戰爭的記憶。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，故事描繪魯凱族青年熊一家四代男性在政權更迭中犧牲生命、身份認同的迷失。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，導演鍾伯淵，以舞蹈方式將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，在在引人入勝。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，導演鍾伯淵，以舞蹈方式將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，在在引人入勝。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，導演鍾伯淵，以舞蹈方式將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，在在引人入勝。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，導演鍾伯淵，以舞蹈方式將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，在在引人入勝。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，導演鍾伯淵，以舞蹈方式將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，在在引人入勝。（杜宜諳攝）

曉劇場20日舉行2022年度新作《戰士，乾杯！》記者會，本作為作家黃春明文學作品，首度授權劇場演出，由致力於詮釋經典文學的曉劇場導演鍾伯淵執導，邀請觀眾一同在迷醉虛實的劇場中，聆聽來自舊好茶部落的聲音，探尋人與土地的關係與自我身份認同。

《戰士，乾杯！》是黃春明1989年散文作品，後以多種文學體裁改寫為小說、新詩、劇本等。故事描繪魯凱族青年熊一家四代男性，在政權更迭中，除為自己部落而戰外，還分別受日軍、共軍、國軍強迫徵召出戰，無奈犧牲生命、迷失了自我身份認同。 曉劇場希望透過文學劇場創作，讓這段原民歷史能讓更多人看見。鍾伯淵為理解作品背景脈絡及魯凱族文化，特地前往屏東舊好茶部落展開田野調查，並聘僱魯凱文化顧問，邀請魯凱族人參與演出，透過他們的觀點，相互對話、共同創作，給予作品更豐厚的意義。

鍾伯淵也表示過往經典國外文學需要經過翻譯，而每個人對於翻譯也會有自己的詮釋，這對於改編成中文劇碼常會需要更動台詞字句，而《戰士，乾杯！》是原本即為中文文本，所以台詞完全無需更動，在在皆原汁原味。 而《戰士，乾杯！》在原作中有許多橋段為內心戲，鍾伯淵用舞蹈的方式，將作品中以文字書寫出的內心苦痛與掙扎表現得淋漓盡致，黃春明觀看完彩排後十分讚賞。