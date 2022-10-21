縣長徐榛蔚表示，縣府成立「花蓮縣淨零碳排推動小組」，另外聘 21 位能源、農業、環境、工業、永續及金融各領域專家學者，以及縣府機關首長擔任委員。

依據花蓮縣「2050 淨零排放政策路徑藍圖」，預計短期(2023-2025年)目標達成減量 112 萬公噸 CO2e，中期(2026-2030年)目標達成減量 405 萬公噸 CO2e，長期(2030-2050 年)目標達成減量 689 萬公噸 CO2e(達成淨零排放)。

徐榛蔚說，由於花蓮地理環境山地多、容易受到地震、颱風等氣候影響，縣府注意到地球永續的議題，一直以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)為指導方針，援引「人法地，地法天，天法道，道法自然」，天地萬物都有其適合生存的經緯度與方式，主張天人合一，生命有 機而生生不息。榛蔚據此擘劃花蓮永續未來，讓生活成為永續的一部分，強調在日常生活中實踐節能減碳，力達花蓮成為淨零碳排的模範城市。

縣府也運用科技輔助的方式降低噪音及空氣汙染，掌握及監控縣內排放汙染源，並大幅提升稽查效率及準確性。徐榛蔚說，縣民們展現共同維護環境的心也是相當重要的，因此推動「節電推廣計畫」，規劃志工培力課程及參訪活動，藉由全體縣民的力量，去激盪、思考改善方法，一同打造幸福花蓮綠色城市。