中央流行疫情指揮中心近日開放邊境，為了迎接可望爆發的旅遊人潮，許多飯店業招募人力，但卻發現招募不易、又以基層房務人員最難招募，近日勞動部開出只要北部業者3萬元、中南東部業者薪資2.8萬就提供專案媒合，但據交通部近日提供的70家業者，缺工職缺數1551個，房務人員職缺計366個，符合專案薪資標準者121人，僅占33.06％，甚至還開出2萬6000元，比明年基本工資2萬6400元還低。

勞動部呼籲，應透過加薪積極改善勞動條件，才能吸引國人有意願投入旅宿業工作。至於今天傳出有人力需求的三好商旅及三好國際酒店，發展署分署5月時派員聯繫確認職缺時，業者表示無人力需求，而觀光局13日所送需要專案媒合業者名單，該2家旅館則未在缺工名單中。

發展署強調，對於有人力需求的業者只要願意合理提高薪資，都會傾全力協助媒合，改善業者缺工問題。發展署補充，依「人力運用調查」結果，顯待示遇不符合求職者期待，是就業市場供需無法媒合的主要原因。因此請業者開立職缺時，應提出合理的薪資待遇，同時也要具體說明招募人力需求條件，改善工作環境或輔以設備提升人力使用效率，否則仍會影響國人投入意願及專案媒合成效。

最後，勞動部說，如果業者在招募、運用新進人力的過程中遇到困難，可搭配僱用獎助或安穩僱用計畫來補助媒合成功的業者及受僱勞工，也請業者能接納更多中高齡及高齡者、二度就業婦女投入職場，讓勞資共創雙贏。

此外，勞動部也擬在11月起規劃5場大型觀光產業就業博覽會協助媒合人力。