由臺北市觀光傳播局與The Pokemon Company共同規劃的「飛翔皮卡丘計畫」即將在台北市現身，除了訓練家們摩拳擦掌等著出門抓寶外，悠遊卡公司也特地推出特製卡「寶可夢悠遊卡-飛翔皮卡丘計畫」，即日起在台北市的7-ELEVEN及全家便利商店限定發售。

「飛翔皮卡丘」是寶可夢公司參與回饋社會行動的計畫，將與臺北市觀傳局推出一系列「Pikachu Weekend in Taipei」活動，將原先在沖繩縣北谷町觀光勝地規劃的「Pokegenic拍照景點」，原汁原味重現在心中山線形公園、捷運雙連站、捷運大安森林公園站、松山文創園區及貓空等地，無論是公園兩側、樹林中，都可以探索發掘寶可夢蹤影。

此外，10月21日至23日在大安森林公園登場的「Pokemon GO Safari Zone Taipei」，還可讓訓練家們遇見台灣難得一見的寶可夢：飛翔皮卡丘、帕奇利茲、異色螢光魚等，還有機會看到穿著綠色樹果T恤的皮卡丘於Pokemon GO中現身。

悠遊卡公司共襄盛舉，針對「飛翔皮卡丘計畫」的快閃活動發行主題卡片「寶可夢悠遊卡-飛翔皮卡丘計畫」，即日起在台北市區內的7-ELEVEN及全家便利商店限定發售，每張售價100元，除了參加快閃活動外，也要收藏這張主題卡片，訓練家們才算是不虛此行。