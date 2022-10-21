「第57屆金鐘獎」頒獎典禮今(21日)於國父紀念館盛大舉行，各節目的競爭相當激烈，其中由胡瓜、阿翔領軍，攜手郭忠祐、賴慧如、籃籃主持的綜藝《綜藝大集合》，入圍本屆綜藝節目主持人獎，紅毯上，賴慧如和籃籃的戰袍超辣，穿著一襲純白禮服，美胸和美腿全都放送，籃籃則穿深V水藍禮服比美，瞬間成為紅毯焦點。

胡瓜在紅毯受訪就透露，「每一個製作單位都很辛苦，但是我們是歷史最悠久的實境外景，實力不在話下」，被主持人薛紀綱問節目上山下海，怎麼有辦法堅守在第一線？胡瓜不忘歸功身旁的賴慧如及籃籃等人，「與優秀的年輕人站在一起，這是我們的榮幸」，薛紀綱見狀笑虧，「我想…應該是主持費一直」，女主持人焦凡凡連忙開玩笑補話：「蠻可觀的」，女星放送性感之餘，幾人的對話也逗樂眾人。

第57屆金鐘獎今晚搶先頒發的是節目類獎項，已寫下入圍5次綜藝節目主持人紀錄的《綜藝大集合》面臨的對手實力強勁，包括《小姐不熙娣》小S(徐熙娣)，《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu，《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承，以及《婚禮歌手》黃子佼、Lulu，也是本屆金鐘獎最受矚目的獎項之一。