冰箱居然也能當作保險箱？一名網友因為懶得去銀行存錢，竟然突發奇想，把數疊厚厚的鈔票全部收藏在冰箱裡面，過了一段時間打開才發現，鈔票周圍居然出現「一坨黑毛」，讓他自己也嚇一大跳，他將這怪異的情況分享到網路上，引起熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，其中可見，冰箱中放了四疊厚厚的紙鈔，有百元面額也有千元面額，不過鈔票周邊卻被許多細小的黑毛圍繞，讓人看了不禁起雞皮疙瘩。

「第一次看到新臺幣會長毛，打開連我自己都嚇到！」原PO表示，因為懶得去銀行存錢，因此把鈔票都放在冰箱裡，當時有確定冰箱內部乾燥，完全沒料到放了3個月後，竟然會發霉。

網友打開冰箱後發現，百元紙鈔的周邊居然發霉了，周邊出現許多「小黑毛」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片曝光後，許多網友看傻眼，紛紛留言，「冰箱是財庫，財庫有霉代表會倒霉，錢長霉代表會沒錢」、「聰明！小偷怎樣也想不到冰箱有錢」、「放我口袋保證一毛不留」、「放久一點，看能不能長香菇」。

另外，也有人推測鈔票「長毛」的原因，「錢很髒，加上放在密閉溫室，最後就發霉了」、「可能是錢本身就有水氣，又放在不通風的地方」、「冰箱非常潮濕，不可能是乾的，因為氣溫低，所以你誤以為是乾燥，所以東西冰3個月還是會發霉，何況是細菌非常多的鈔票」。