U23世界盃棒球賽做出賽程異動，中華棒協公告，由於天氣預報22、23日北部受到鋒面影響，天氣不穩定，可能出現大雨影響，因此調動比賽時間，明天中華隊對澳洲比賽將提前至下午4點進行。

大會公告，超級循環賽賽程異動，明天上午10點哥倫比亞出戰韓國，墨西哥與日本之戰提前至下午1點進行，中華隊與澳洲之戰也提前至下午4點。23日4強賽賽程同樣做出調整，季軍戰改成下午2點30分進行，冠軍戰則延後至晚上7點開打。至於明天斗六棒球場進行的排名賽，賽程皆未變動。