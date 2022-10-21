國票金控旗下子公司國際票券推展綠色永續金融不遺餘力、成果卓越，21日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為唯一連續三年獲頒太陽光電界最高榮譽獎項的票券業者，該公司因為依不同類型的再生能源業者進行個案評估，提供客製化、專業化且多元的融資方式，優異的成果使國票再度獲得光鐸獎的肯定。

國際票券總經理邱彥郎表示，在國票金控董事長暨國際票券董事長魏啟林的領導下，2016年跨入綠能融資業務，近年積極響應政府提出的「5+2產業創新計畫」及六大核心戰略產業，落實環境、社會與公司治理（ESG）及聯合國永續發展目標(SDGs)，善盡金融機構的企業社會責任，今年更因應政府「2050淨零排放」政策，擴大ESG相關投融資業務，逐步將企業資金引導至低碳產業，達到永續發展及淨零排放目標，成為推廣綠色永續金融先行者。

國際票券指出，該公司承作多種太陽光電案場類型，包含地面型、屋頂型、水面型及漁電共生等，且為使綠能業者在籌措資金時更加順利，針對不同類型的業者，提供客製化且多元的融資方式，近年更建立涵蓋儲能、地熱、風力、水力及生質能等再生能源專案融資SOP，積極開發相關綠能產業授信案件。

國際票券說明，今年3月統籌主辦廷捷電力75億元聯合授信案，主要提供授信戶規劃在台南麻豆投資興建160MW漁電共生太陽能電廠專案，打造全台最大漁電共生太陽能電廠，並創下國內票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例。

國際票券副總經理安惠泉認為，連續三年獲頒光鐸獎，為金融業界少數，代表肯定國際票券推展綠色金融的決心與努力，未來將持續協助業者辦理永續發展領域投融資業務，支持政府朝淨零排放經濟轉型目標，響應金管會「綠色金融行動方案3.0」，提供領先創新金融服務，期許達成環境生態、農漁民權益、產業發展、綠色金融及政府政策多贏局面。