影片曝光！U23棒球國手開車未禮讓撞翻機車 遭控不聞不問挨告（黃敬文翻攝）

U23棒球國手曾頌恩今年8月底在新北市三芝區開車，沿淡金路二段向石門方向行駛時，結果疑似在左轉利民街口未禮讓直行機車，撞上對向18歲楊姓男子所騎乘的機車，楊男當場被撞的翻上車頂，之後滑落在肇事車輛的引擎蓋上，所幸僅受輕傷；不過楊男控訴曾頌恩肇事後皆不聞不問，因此向淡水警方提出過失傷害告訴。

據了解，今年22歲的曾頌恩在8月31日下午4時許，駕使休旅車沿淡金路二段向石門方向行駛時，到達利民街路口時欲左轉進入利民街，結果疑似未禮讓直行機車，直接撞上騎機車經過的楊男，楊男當場被撞的翻身上休旅車頂，接著滑落到引擎蓋上，最終落地。

警方獲報後立刻趕到現場處理，所幸楊男僅受到四肢擦挫傷，送醫後無大礙，雙方的酒測值也皆為零，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

不過近2個月後，楊男卻指控曾頌恩肇事後不聞不問，因此在7日向淡水警方提出過失傷害告訴，淡水警分局依規定受理後，也通知曾頌恩到案說明；而曾頌恩則表示，等打完U23賽事，會去分局說明。