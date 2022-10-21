國際大導演李安32歲次子李淳上月證實和大6歲邱姓彩妝師已在今年1月完婚的喜訊，近日也憑藉《智齒》再度入圍金馬男配，好事成雙，他今（21日）與簡嫚書一同出席高雄電影節，宣傳主演《恭請光臨曾賈府喜事》，是他公布婚事後首度公開露面，李淳笑喊，本來有想過要正式一點宣布，沒想到被提前媒體報導出來，「只能說自己的速度不夠快」。

由何潤東執導的輕科幻喜劇《恭請光臨曾賈府喜事》是公視「你的婚姻不是你的婚姻」系列之一，簡嫚書與李淳在劇中飾演已訂婚的情侶，女方面對生子年限將至，35歲若沒生小孩就會患上「中消症」迅速衰老，準備婚禮時刻，她卻開始懷疑起自己的婚姻選擇。李淳表示，去年11月拍攝該劇時就曾萌生結婚念頭，畢竟也已交往3年，「覺得差不多了，因為跟角色還有劇情很像，但不太記得確切是什麼時候決定的」。

李淳也分享，爸媽回台時都已見過太太，不過登記時爸媽已回紐約了，「覺得低調一點，畢竟帶李安導演去好像有點…」，婚禮則會再找個適合的時間點補辦，但因為一家人都相當低調，所以不會鋪張。至於太太的同儕會不會羨慕她公公是李安？李淳直誇愛妻：「這也是我欣賞她的一個點，就是她不太會看這些。」並透露想生2個小孩，但老婆目前肚皮尚未有動靜，「是『有成功』的話再跟你們說，順其自然，不能太晚，也不能勉強！」

簡嫚書在劇中飾演處處要求完美，面面俱到的女人，期望討人喜歡，過光鮮亮麗的生活。與媽寶男友才訂婚，卻已經開始要處理婆媳問題。現實中已婚的她，提到婆媳關係時表示，家人本來就會有意見不合的時候，重點在於好好溝通，不需要特別標籤出「婆媳問題」。她自己與公公、婆婆相處起來更像朋友關係，也會輕鬆聊天或談論一些心事。李淳則認為，如果跟另一半的感情真的很堅固的話，就不會有這方面的問題。

中飾演媽寶男人的李淳，玩笑說自己也曾經是媽寶，但跟戲裡媽媽對兒子的控制慾不同，而是習慣媽媽暢聊心事，「我跟媽媽的關係非常親，但在美國長大，媽媽不太能干涉感情生活」。他表示這個角色很難，活在自己夢幻世界裡。全心全意在逃避現實，越悲傷、有意見越用開心的表現掩蓋，直到被迫面對現實那個時刻，才終於爆發。提到家庭關係，李淳認為直接溝通是重要的心態，先試著改變自己的問題，關係才有可能越來越好。

高雄電影節於10月14日（五）至30日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院播映。影展片單、售票資訊、「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」等相關活動，敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」；「高雄電影節線上平臺」於影展期間同步放映國際競賽入圍短片。