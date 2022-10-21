第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，節目金鐘主持由曾國城和唐綺陽主持，戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓不少粉絲對這次典禮相當期待。男歌手光良帶來表演「少了你就不行」，致敬幕後人員，超強歌唱實力也讓網友感動直呼「救了典禮」。

52歲馬來西亞男歌手光良擔任本屆金鐘表演嘉賓，獻上3首他的經典歌曲〈睡在時針上的人〉、〈天堂〉和〈少年〉，致敬辛勞的幕後人員，用歌聲唱出大家對他們的感謝之意；在台上的光良完全看不出已經52歲，還是像個充滿朝氣的「少年」，讓許多歌迷都很震驚，「小時候的偶像居然年過半百了」、「一開口就起雞皮疙瘩」、「還是我欣賞的那個少年啊」、「童顏欸，希望我52歲也長這樣」。

光良在本屆金鐘擔任表演嘉賓。（圖／杜宜諳攝）

不過，一些比較嚴格的網友則對光良表現很不滿意，直言「音調怎麼怪怪的」、「有點飄」、「明顯應該喉嚨今天有狀況吧」、「是不是沒有開嗓？」、「聲音還是好聽，背景音樂太大聲有影響到」、「整個聽起來悶悶的，放不開」。

金鐘57今年典禮將電視節目和戲劇節目分成兩天舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項，小S（徐熙娣）更在《康熙來了》之後，終於以獨挑大樑主持的《熙娣想聊》，要對抗其他都是2位主持人以上的節目角逐，讓觀眾都很期待誰能敲鐘。