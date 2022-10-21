商總理事長許舒博21日表示，台灣與香港向來交流頻繁，根據交通部觀光局統計，近十年間，香港占來台旅客總人次前三名。且今年8月，台灣出口香港額為46億5佰萬美元，占比排名第三，是密不可分的經貿夥伴，兩者貿易依存度持續成長。他呼籲政府國門不能只開一半，不管是大陸或是香港的觀光或經貿旅客，對台灣經濟都是不可或缺，香港是重要的據點。

「2022台港投資經驗文化交流研討會」21登場，由許舒博擔任主持人，邀請和億生活集團執行長蘇嬉螢，盈天市務有限公司共同創辦人及集團執行長梁思駿，德典生技股份有限公司董事長謝玠揚，以及咖啡夢有限公司負責人陳煥中共同與談，從「添好運在臺灣的成功方程式」、「迎元宇宙時代，盈天在台港媒體事業和廣告發展上的大變革」、「霓淨思創業之路：台灣品牌與香港的緊密合作」到「港仔創業血淚史」，透過四位專家實務經驗分享，協助台港企業掌握最新產業趨勢發展，促進企業合作交流。

蘇嬉螢主講「添好運在臺灣成功方程式」議題，她先以集團2014年引進香港米其林一星港點添好運為開端，在台灣多元化餐飲市場上，突破挑戰、勇於創新，並走向品牌的永續經營。

蘇嬉螢表示，想做好一個品牌，名字取對了就成功一半，添好運不僅重視用餐環境、有溫度的服務，也注重ESG永續經營，高達9成使用在地食材以減少碳足跡，並提供電子行銷和數位化服務，除此之外，添好運也和多家企業合作，推廣品牌，並幫助弱勢群體，這就是添好運在台灣成功的方程式。

梁思駿主講「迎元宇宙時代，盈天在台港媒體事業和廣告發展上的大變革」，他表示，隨著全球在疫情影響下，元宇宙的發展趨勢更快，應用更廣，疫情之後因為在家時間拉長，youtube更被重視，未來的發展會更有潛力。梁思駿以他合作過的新媒體品牌經驗分享，讓與會者瞭解如何為市場量身打造具有話題性，創意性內容。

僅用新台幣2,400元創業博士謝玠揚主講「霓淨思創業之路：台灣品牌與香港的緊密合作」，他直言，要讓品牌成功並不容易，年輕時與好友創立品牌霓淨思，一路發展為擁有自家GMP工廠，全球超過兩千個銷售據點的醫美保養品牌，香港SASA集團為重要推手及策略投資人。

謝玠揚也說，台灣與香港距離很近，航班在疫情發生以前就和公車的班次一樣多，只需一個多小時的航程就能飛抵香港，這對台灣品牌接軌國際是非常重要的市場優勢，期望疫情造成的衝擊能盡快趨緩，台港恢復以往的熱絡交流。

陳煥中主講「港仔創業血淚史」，2021年6月隱寓咖啡開幕，陳煥中認為，新手來台創業的挑戰比想像中還要困難，文化差異、產業的轉變等多重挑戰，開業已一年多，讓他最有感的是，當老闆與打工仔最大的差異就在，當你擁有100％的決定權，也要做好100％的承擔能力，立好了標竿就要努力前進。創業路上要找對的人，不斷學習，堅持不懈，這就是香港人的精神。

許舒博表示，為加速推動台港交流發展，包括香港投資移民來台，商總可以扮演協助的角色，讓更多的白領香港人來台貢獻。