聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）遭爆上周參加花旗銀行主辦的私人活動引發爭議，聖路易聯準銀行證實布拉德有參與該活動，將會進行檢討。

《紐約時報》率先披露此一事件，表示布拉德出席由花旗主辦的未公開活動，儘管未收取報酬，但此舉可能有違反美國聯準會（Fed）溝通規範之虞，相關規範不鼓勵Fed參與為營利企業提供「聲望優勢」的活動。

聖路易聯準銀行發表聲明指出，「布拉德努力保持透明度和積極溝通的精神，使他的觀點廣為人知。」

聲明並表示，布拉德上週也接受了路透社的新聞採訪，並在國際貨幣基金（IMF）年會的空檔參加另一場公開活動，他在活動上詳細討論其政策觀點。

儘管如此，聖路易聯準銀行還是在官網張貼布拉德在花旗宏觀論壇上的談話紀錄，同時補充表示，「我們會聽取各界對此一事件的所有指教，也會就此進行檢討。」

根據檢視後，布拉德在花旗論壇上的談話紀錄與其公開評論大致相符。」

根據聖路易聯準銀行周四發布的活動議程，花旗的總經政策論壇總共歷時約一個小時，布拉德先在論壇進行好幾分鐘的開幕致詞，之後回答觀眾十幾個問題。

當被問及未來的升息路徑時，布拉德重申他的觀點，即Fed現在正快速地將利率升高到「足以對通膨造成明顯下壓」的水準，在他看來該利率水準最少應會在4.5％到4.75％之間。

布拉德還說，一旦利率升到該水位，「並不代表Fed就不會進一步升息，升息動向將視經濟數據進行調整。」

在出席公開活動發表演說與接受媒體採訪方面，布拉德可說是Fed官員中最活躍的代表，他會利用這些公開行程闡釋其政策觀點，並鑽研有關經濟和貨幣政策的研究議題。