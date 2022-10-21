可以大玩搞怪創意的萬聖節是喜歡派對的人所期待的節日，國泰飯店觀光事業旗下以海洋主題COZZI Blu和逸飯店‧桃園館、南台灣最和逸飯店·台南西門館，分別舉辦萬聖節應景活動與搞怪饗宴，有專為大人系期間限定的萬聖節搗蛋調酒，也有小朋友最愛的萬聖遊行及闖關活動，讓大小朋友都能歡慶萬聖節。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館旗下Blu Bar酒吧於10月29日推出「加勒比海盜之夜」狂歡派對，每位1200元+10%，即可兌換期間推出共4款萬聖節特製調飲品3杯，活動期間也舉辦主題變裝活動，號召民眾一起變裝成為海盜、深海怪物，凡裝扮符合主題者，即可獲深海探險折抵券150元折抵入場費用；晚間9點半前入場，2人以上再贈送薯條1份。廣受小朋友喜愛的巧虎夢想樂園則在於10月27日至10月31日舉辦「萬聖萌闖關」限定活動，只要完成4個關卡的小遊戲、蓋章，就有機會獲得萬聖節糖果組1份。

和逸飯店·台南西門館10月29日至10月30日下午2點至下午4點半舉辦「逸起當牛仔」活動，由COZZI哥哥姊姊帶著小朋友們發揮創意設計牛仔闖關道具及配件，並Show出自己獨一無二的牛仔造型。另外，今年與西門商圈店家新光三越台南新天地及藍晒圖文創園區聯手於10月29日至10月30日下午2點至4點舉辦萬聖節遊行，號召小小萌鬼們一起變裝上街遊行，和逸飯店·台南西門館的入住旅客及用餐貴賓皆可免費報名參加。

Cozzi KITCHÉN餐廳則在10月29日當晚推出「萬聖節饗宴」，提供全自助式的Buffet，多達30種以上的萬聖節限定料理吃到飽，選用了多款海陸新鮮食材製作，包含「吸血鬼肋排」、「暗黑海鮮蜘蛛義大利麵」、「怪獸腳丫肉排」搭配南瓜鬼臉燉飯及「芝士鬼瑪格莉特比薩」等，還有結合台南著名美食棺材板創造出「木乃伊棺材板」，吸睛程度百分百，12歲以上成人每位1088元+10%，7至11歲孩童每位660元+10%。

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