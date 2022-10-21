PLATTS報導，油價、需求波動趨緩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情除LDPE、LLDPE持平外，其餘呈現區間震盪走堅態勢。其中，HDPE、PP小跌10美元；PS因原料SM回落千美元之下，報價下滑30美元。

PVC、ABS聯袂滑落40美元，失守800美元、1,400美元整數關卡；EVA也因追價買盤不濟，報價下挫50美元，失守2,400美元整數關卡，每噸下探至2,355美元。

分析師指出，相對石化上游原料乙烯報價小漲、丙烯小跌，塑化產品利差受阻縮減，EVA、SM、ABS利差相對走堅。考量前三季獲利表現及當前產品市況，台塑四寶及亞聚(1308)、台達化(1309)成為推薦追蹤標的。

美聯儲強勢加息，全球消費衰退預期繼續主導外圍市場，出口面臨下滑風險，而大陸防疫管控持續，需求依舊乏力，塑化企業利潤普遍不佳，開工負荷處於歷史同期低位；隨著國際原油價格止跌企穩，成本支撐作用再次顯現，塑化行情逐漸止跌回穩。

不過，大陸PVC內外需求端大幅收縮，供給端出於保護裝置的目的，第四季上游也不會有大面積的停車降負，加上聚隆化工、山東信發及廣西華誼近120萬噸的新裝置投產，供給壓力會愈發突出，目前上中游近70萬噸庫存水平，仍有繼續累積風險。

此外，大陸第四季PP新增產能投放延續，預計此波新增產能435萬噸。隨著PDH及油製利潤有所修復，裝置檢修力度將有所放緩，PP壓力攀升，恐壓抑報價反彈力道。

分析師認為，石化市場雖已落底，但仍偏調整、弱復甦。由於目前台塑四寶股價淨值比皆已低檔，台塑、南亞仍擁殖利率保護，股價或有所支撐。