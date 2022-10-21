桃園一名22歲劉姓男子去年12月間，在路上遇見剛下課的14歲男國中生，竟向對方說，「你幫我打手槍就給你5000元」，語畢還環抱國中生並觸摸其肚子，嚇得國中生報警。桃園地院審結，依犯性騷擾罪，處劉男拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，劉男去年12月27日晚間7時許，於桃園市平鎮區1間連鎖量販店前，搭訕才剛下課的14歲國中少年，劉男說，「你幫我打手槍的話，就給你新台幣5000元」等語，還趁少年不注意之際正面環抱並觸摸其肚子，嚇得少年到警局報案。

桃園地院審理時，劉男坦承曾詢問少年要不要替他打手槍並擁抱對方，但否認自己未經對方同意，但法官認為腹部非一般社交禮儀上可以隨意觸摸的部位，猝不及防的掀衣服觸摸腹部，足以引起本人嫌惡，客觀上也為偷襲式且具有性暗示、使少年感到不舒服的不當觸摸，屬於性騷擾行為。

法官指出，劉男僅為了滿足個人私欲，趁少年不抗拒之際，掀衣服觸摸對方腹部，欠缺尊重他人身體自主權觀念，並造成少年心理陰影，實在不該，考量劉男終於認罪等，依成年任故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。