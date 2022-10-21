泰勒絲新專輯《午夜》合作陣容相當華麗。（環球音樂提供）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今（21日）推出第十張全新專輯《午夜》（Midnights），將13首在深夜裡的創作一次收錄，並一改業界習慣在專輯發行前先推出幾首單曲預熱的習慣，這次在專輯發行前並無搶先曝光任何歌曲，只是為了讓樂迷能在專輯發行後一次體驗最完整的午夜故事，泰勒絲形容：「《午夜》是一張跌宕起伏的拼貼畫，生活可以是黑暗、繁星點點的、陰鬱多雲的、嚇人的、振奮人心的，也可以是又熱又冷，浪漫而孤獨的，就像午夜一般。」

這次專輯合作名單中除了長期合作夥伴、葛萊美製作人Jack Antonoff外，新一代貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）也合寫了〈Lavender Haze〉和〈Karma〉2首歌曲，男友喬歐文（Joe Alwyn）也再次甜蜜助陣，參與歌曲〈Sweet Nothing〉的譜寫，更有一首與絕色女伶拉娜德芮（Lana Del Rey）的合作曲〈Snow On The Beach〉。他也預告《午夜》是一張視覺專輯，更透露《婚姻故事》中的蘿拉鄧恩（Laura Dern）、喜劇演員約翰爾利（John Early）等人也將參與演出。首支主打MV〈Anti-Hero〉也已在台灣時間今晚8點上線。

Taylor Swift - Anti-Hero (Official Music Video)

先前泰勒絲在社群上開設一個系列影片「Midnights Mayhem With Me」，透過抽選彩球來公布《午夜》專輯中的歌名，台灣唱片公司環球音樂特別於上周日於台北舉辦一場「午夜沉浸式搶先預購會」，不僅讓來到現場的歌迷能搶先預購專輯，更將系列影片中的復古背景陳設復刻，讓所有台灣樂迷都能化身小小泰勒絲擺拍，即便當天下著豪大雨，依然吸引近400名樂迷朝聖參與。

泰勒絲一向喜歡在作品與貼文中藏彩蛋與歌迷互動，台灣環球音樂也特別與特洛伊（Troye Sivan）欽點指定合作的新銳藝術家Tony Galloway 陳東尼，以及跨界時尚與藝術的當代插畫家Dee Chu朱緹合作，共繪製4張屬於台北午夜的畫作，並在當中埋下尋寶遊戲地點的謎底，邀請全台歌迷一同找出線索，只要成功解出4個謎底並完成指定任務的樂迷，將有機會抽中超珍貴的《午夜》專輯黑膠一套。

泰勒絲全新專輯《午夜》目前在全台數位平台已經上線，實體部分也已經可以在各大通路預購，正式到貨發行日期及相關訊息請持續鎖定「環球音樂西洋」臉書粉絲專頁。