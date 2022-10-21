新北市長侯友宜拚連任，連兩次抽到2號，侯友宜臉書寫道，這對他來說非常有意義的數字，代表著「好事連連」，更呼應了他的初衷～「侯我為2(你)侯侯做代誌」！

新北市長侯友宜拚連任，新北市五大總工會日前舉辦「勞工挺侯友宜連任後援會」，200多個職業工會及超過600名勞工代表出席力挺，侯友宜表示，勞工朋友是帶動經濟發展的重要力量，讓新北於無形當中不斷成長，是大家讓看見新北市的榮耀。顧問團團長唐啟東回贈寓意深長的「友誼永固」水泥樁，祝福侯市長高票當選。

侯友宜強調，選舉中最大的對手就是自己，而自己拚的是讓這塊土地更好。新北市的進步大家看得到，4年前提「安居樂業」、4年後提「好好做事」，其實都是一樣的概念，要讓明天的新北市不斷的超越今天的新北市，也希望大家在年底可以「投票、拉票、催票」，一起打拚，給予市府團隊肯定。

侯友宜臉書也表示，今天由政治實習生為他抽出了候選號次，這是他連兩次抽到2號，對他來說非常有意義的數字，代表著「好事連連」，更呼應了他的初衷～「侯我為2(你)侯侯做代誌」！

侯友宜希望11/26請大家站出來，讓他繼續為大家拚好日子！