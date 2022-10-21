被稱為當代最有才華的怪才導演，提姆．波頓狂放又獨特的視覺風格得以讓他在電影藝術界佔有一席之地，他除了眾所周知的導演身份，實則也是一名畫家、作家和攝影師，2022年《提姆波頓異想世界展》20日起在台展出，內容包括500多件手稿及多媒體藝術創作。

提姆．波頓曾執導《剪刀手愛德華》、《陰間大法師》、《聖誕夜驚魂》、《魔境夢遊》等多部家喻戶曉的電影及動畫片，他是一位代表了當代怪奇、詭譎卻又充滿幽默的鬼才導演，也是一位公認集結詼諧怪誕與可愛怪異的風格大師，完成於1997年的《牡蠣男孩憂鬱之死》是他一部具代表性的創作詩集，提姆創造了各式各樣悲慘卻令人莞爾的邊緣角色，詩集中的手稿與創作筆記，亦是此之展覽中的重點展品。

《提姆波頓異想世界展》，展場總共分成十大展區，當中收錄的原創作品中包含了繪畫、素描攝影底片、雕塑和多媒體影像等，它們代表了波頓過去50年來的創作軌跡。

另外，展覽中將會展示約150件從未公開發表的內容，主辦單位並於展場內還原了藝術家的工作室現場，讓台灣觀眾沉浸式感受世紀怪才的獨特魅力。

提姆的作品經常融合恐怖與幽默這兩種元素，展區單元「怪誕嘉年華」的平面及雕塑作品，就不乏扭曲的舌頭、掉出的眼球等，且多有細節總是暗藏其中；提姆．波頓成長於純樸的加利福尼亞洲伯班克市，只有在節慶時城市才稍微有點生機，因此節慶對他來說是許多創作題材的出發點，在「節日奇想」單元也能一窺一二。

提姆經典電影中的角色創作及畫面手稿，亦是此次展覽的重點，藉由他展現的想像力與憤世嫉俗之間的對比，呈現出童年與成年之間想法與情緒上的衝突，令人會心一笑。