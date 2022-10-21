中央銀行公布9月五大銀行新承作房貸金額547.21億元，月增40.69億元或8.03％，年減8.31億元或1.5％，新增房貸利率續上揚0.002個百分點至1.731％、創近六年半新高。

央行官員表示，9月五大銀行新增房貸利率續上揚，主要是6月央行升息半碼（1碼是0.25個百分點），包括中華郵政等均調高利率，與中華郵政利率連結的相關房貸放款跟著上揚，但因銀行房貸利率可能採月調整或季調整，方式不儘相同，6月僅略增0.013個百分點，7月採取月調整銀行均調高而上升較明顯，8月及9月則是其他採季調整的反應，房貸利率再上揚。

9月央行再升息半碼，代表10月房貸利率將再進一步上揚。央行官員指出，央行這次在9月23日升息，雖然中華郵政隨即在9月28日調高利率，同樣因銀行房貸利率採月調或季調，仍會較落後一定時日調高，預料五大銀行新增房貸利率，應會在10月及11月陸續反應。

五大銀行9月新增房貸金額逆勢增加，央行官員說明，主要是8月為農曆民俗月，屬於季節性因素，民眾交屋延後至9月，房貸也跟著延，反應在9月整批分戶房貸增加較明顯。也因此與六都當月移轉棟數略顯不同調，移轉棟數月減4.16％，且年減達二位數的14.15％，前九個月合計年減1.41％，凸顯房市觀望氣氛轉濃。